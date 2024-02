Con más de 10 millones de visualizaciones, este vídeo viral ha dado la vuelta al mundo y ha llegado hasta Aruser@s para dejar a los colaboradores y al presentador completamente alucinados. "¿Sabes que en América Latina creemos que los europeos no se bañan? ¿Tú cada cuánto te bañas?", pregunta un chico latinoamericano a una chica polaca.

Ella responde un tanto ofendida con esa afirmación. "Pues me baño lo normal, por lo menos una vez a la semana". Su interlocutor no puede creerse lo que oye. "¿Una vez a la semana?", repite incrédulo. "Pero también uso desodorantes y perfumes, y además, estamos en verano y a veces vamos a la playa".

Él insiste. "Es broma, ¿no?". Pero no, no es broma. "¡Uno tiene que bañarse todos los días!", acaba estallando el chico. En plató recuerdan la importancia de no mezclar el olor del sudor con el de las colonias. "Con la colonia lo acabamos de estropear más todavía. Ellos creen que tapan, pero no tapan, fusionan".