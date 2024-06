Un joven noruego explica en un vídeo de TikTok que en el país escandinavo se puede faltar al trabajo sin decir le motivo. "Cuando no podemos ir al trabajo podemos llamar al jefe y decir hoy no voy a ir al trabajo", expone el joven que explica que "si el jefe te pregunta por qué, puedes decir que eso es personal, que es privado y el jefe no puede decir nada". "Así puedes estar en casa por cuatro días, el quinto necesitas justificación del doctor", cuenta el joven que opina que es un sistema de confianza del que mucha gente abusa.

"Bueno, aquí también existen los días de asuntos personales", comenta Alfonso Arús. Alba Sánchez recuerda que ella tenía un compañero de trabajo que cuando no quería ir a trabajar decía "hoy es san quiero y san me da la gana" y faltaba. "Es verdad que cuando tu das una información a tu jefe es un poco por decoro y por educación, ya sea por un asunto personal o porque estoy mala, me gusta decir la verdad, es una relación de confianza mutua con tu jefe", expone Rocío Cano.

Todos los tertuliano aplauden el comentario de Rocío Cano. Angie Cárdenas recuerda que un día que la tertuliana iba a faltar le tuvo que decir que no hacía falta tanta explicación. Mientras que Alfonso Arús destaca que Patricia Benítez cuando no puede ir porque está mala adjunta una foto de prueba.