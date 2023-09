Durante más de 12 de horas, la red social 'X' (anteriormente, 'Twitter'), ha vuelto a ser el escenario de un polémico debate. El origen de esta controversia es el vídeo viral que puedes ver sobre estas líneas, emitido en Aruser@s. En él, una joven que va a casarse dentro de poco se plantea una pregunta que sorprende que no salga más veces a la luz: ¿de verdad es necesario que haya alcohol en las bodas?

"No sé si quiero tener alcohol en mi boda. Yo no bebo y mi pareja es como yo. ¿Por qué no usar ese dinero para comprar algo en lo que todos podamos disfrutar? Tal vez un show...", reflexiona la chica mientras se maquilla. Sin embargo, tiene la sensación de que si toma esta decisión no todo el mundo estará conforme.

"Siento que me van a decir: 'hala, aguafiestas, qué aburrida'. Lo primero es que es mi boda y la de mi pareja, así que tenemos el derecho de hacer lo que queramos. Al final, ellos son los aburridos si sienten que no pueden divertirse sin alcohol", razona. "No sé, siento esta presión social de que tengo que tener alcohol en mi boda".

Los aruser@s ya han dado su opinión sobre este asunto. ¿Cuál es la tuya?