Un joven se despierta y ve un mensaje de su hermana. "Ten cuidado, no te asustes, que ayer salí de fiesta me encontré un gatito abandonado y lo he metido en casa", dice el WhatsApp. El chico sale de la habitación y alucina con lo que ve. "¿Un gatito no? Claro que sí, de verdad María deja de beber", comenta el creador de contenido al ver que lo que ha metido en casa su hermana es una zarigüeya.

El joven a continuación pasa a demostrar que hace el animal. La zarigüeya se muerde las zapatillas del joven, la mascota también decide mear la gorra del chico, entre otras cosas. "Ahora se está frotando con toda la ropa de la lavadora para así pegarnos la rabia a toda la familia", narra el joven.

"Yo la veo simpática, pero un gato no es", comenta Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s tras ver el vídeo principal de esta noticia. Por su parte, Hans Arús opina que después de darle de comer no va a haber quien la saque de esa casa. "Tiene que haber bebido mucho para confundir un gato con una zarigüeya", afirma Tatiana Arús.