"Estaba cantado, recordaréis que hace poco hablamos de un gato que tenía enorme sobrepeso", anuncia Alfonso Arús para introducir el vídeo principal de esta noticia. El gato, que pesa casi 20 kilos, es pillado mientras intentaba fugarse del centro de rehabilitación donde tenía que perder 10 kilos al quedarse atrapado en el zapatero.

"Ha intentado huir en varias ocasiones y la razón de su apresurada huida es que el profesional le ha obligado a seguir una estricta dieta, que el minino no está dispuesto a hacer", explica el presentador de Aruser@s. "¿Por qué no le ponen un balón gástrico al pobre animal?", se pregunta Angie Cárdenas, que expone: "Tiene el estómago grande, está acostumbrado a lo bueno y lo mejor, ahora no le des una coliflor".

Por su parte, Òscar Broc se fija en que todos sus intentos de fuga han sido fallidos porque no entra por ningún lado. "Yo creo que ese gato no es consciente del volumen de su cuerpo, porque un gato si lo miras desde arriba su cabeza tiene que ser igual de ancha que la parte de atrás de su cuerpo y fíjate lo que lo supera este animal", apunta Alba Gutiérrez.