Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral de Tik Tok en el que una joven acude a su primera junta como presidenta de la comunidad. La joven graba la conversación con varias vecinas que le explican los pasos a seguir y es que la mujer no sabe ni qué desperfectos hay ni cuánto hay que pagar.

"Solo arreglar la terraza vale 8.000 euros", le explica una vecina a la joven, que afirma que entonces hay que aprobar la derrama. "Pero que hace falta que el banco te la dé", destaca otra vecina a la joven, que no da crédito: "¿Cómo que el banco te la dé?". "¿No tenemos 1.000 euros cada uno en su casa?", pregunta la joven a sus vecinos, a los que rápidamente detalla que solo está preguntando. "Yo no sabía que teníamos que pedir nada al banco, a mí me está a punto de dar una crisis de ansiedad", confiesa en el vídeo principal de esta noticia.