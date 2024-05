Josemi ha criticado a Ana María Aldón en el programa 'Todos los días' de Castilla y León televisión. "Ella se ha casado con el torero y desde ese momento ha pensado 'tengo un niño, dejo al maestro y luego me hago un personaje famoso e intento ser elegante'", opina el tertuliano del programa, que al nombrar la palabra elegante, se acuerda de su forma de vestir. "No sé si te has dado cuenta que está siempre como saliendo para un cóctel, aunque luego no le inviten a ninguno", critica.

En el plató de Aruser@s todos ríen con las palabras de Josemi. "Me ha encantado ese volantazo final de Josemi ", reconoce Òscar Broc, mientras que su hermano David le da la razón al tertuliano del corazón sobre como viste Ana María Aldón. "Yo creo que lo que intenta es promocionar su marca", expone Tatiana Arús.