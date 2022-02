Jorge Javier Vázquez acudió como entrevistado al programa 'Los felices veinte' de Orange TV. El presentador habló de su trayectoria en televisión y de uno de los momentos más especiales de su carrera: cuando recibió el Premio Ondas en el año 2009.

En el vídeo que acompaña a la noticia, Jorge Javier ha recordado cómo vivió ese momento y ha decidido quitarse una espina que tenía clavada desde entonces. "Lo que me llamó la atención es que salió Emilio Gutiérrez Caba, gran actor, diciendo: 'No, este señor no se merece el Ondas'", ha comentado Vázquez, que se sorprendió ante la opinión de un dramaturgo "tan purista con su profesión".

No obstante, lo que terminó de indignar al presentador fue ver a Emilio Gutiérrez Caba anunciando jamón esas navidades: "¡Tócate las narices! Está totalmente deslegitimado para hablar de los demás, ¿o no?". Jorge Javier remachó su intervención con un "tócate los cojones" como muestra de su indignación. En el plató de 'Aruser@s', los colaboradores han apoyado el argumento de Jorge Javier. "Le chocó y bastante", ha comentado Angie Cárdenas al respecto.