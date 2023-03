"Si te tengo que contar todas las cosas que se me pasaron por la cabeza durante ese camino, no tenemos horas de grabación", afirma Joaquín en su programa 'La penúltima y me voy', emitido por Antena 3, refiriéndose al penalti que tuvo que lanzar en la final de la Copa del Rey.

En este fragmento, recogido por Aruser@s, el futbolista del Real Betis Balompié recuerda los nervios que le invadieron en ese momento entre risas. "Pensé de todo. De hecho, hasta se me pasó por la cabeza seguir andando y salir por la puerta e irme a mi casa", reconoce.

"¿Tú te acuerdas de la canción esta que sonaba en el vídeo este que pasaban por WhatsApp de los negros con el ataúd? Pues yo me veía ahí adentro", bromea el deportista.