Joana Sanz ha reaparecido en un vídeo en sus redes sociales tras salir de prisión Dani Alves y confirmarse su reconciliación. "De verdad, hay personas muy bonitas y estoy muy agradecida con eso, que es lo que me sigue manteniendo en redes sociales porque si no me sacaba de esto porque para qué, yo no soy masoquista para estar recibiendo odio", afirma rotunda la modelo.

"Estoy feliz, contenta, emocionada, trabajando y en paz mental", insiste la mujer de Dani Alves, condenado por violación. Además, la modelo manda un mensaje en el vídeo: "Seguiré trabajando y vamos para arriba". Además, la pareja aparece paseando por las calles de Barcelona en la portada de '10 Minutos', donde queda clara su reconciliación y cómo van retomando su día a día tras disfrutar de una jornada de compras y una rica cena en un restaurante muy bueno de Barcelona.