Jennifer Lopez no ha dejado a nadie indiferente en el Festival de Toronto con un espectacular look plateado con aberturas laterales unidas por varios lazos negros. Por su parte, Ben Affleck, que iba a acudir, decidió esquivar a su exmujer y no acudir. "Se le vio disfrutando de un café con un amigo", destaca Tatiana Arús, que afirma que el actor "disfruta mucho más de un café que de una alfombra roja". Por su parte, otra expareja del intérprete de 'Batman', Ana de Armas, ha brillado en el festival con un look aniñado para presentar su última película, 'Edén'.

Por otro lado, Katy Perry acompañó a su marido, Orlando Bloom, en la presentación de su última película, 'The cut', mientras que Demi Moore sorprendió a todos con varios looks en la presentación de su película, 'La sustancia'. "Está muy joven", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas reconoce que la intérprete de 'The Ghost' "está mucho más guapa que en los últimos años".

Por último, Angelina Jolie, una de las protagonistas indiscutibles del Festival de Venecia, causó gran expectación en el Festival de Toronto, donde va a recoger un premio y presentar su última película.