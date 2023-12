"Hoy lo que tenemos es como si desplegáramos un maravilloso libro de fábulas" describe de forma muy precisa Javier Bastida en su primera conexión en directo con el Teatro Real para Aruser@s en laSexta en este día de la celebración, en este día de la Lotería de Navidad. A pesar de las horas y de las bajas temperaturas, el desfile de personas y personajes disfrazados ya es muy amplio. Pero es que en un día como este, poco importa madrugar y pasar frío. Lo que de verdad importa, es la ilusión.

Por supuesto, los míticos obispos están los primeros de la fila, destaca el periodista. Apostado a la puertas se encuentra un romano, que afirma que es "normal y coriente" y tiene pinta de haber pasado una noche muy animada. También está don Quijote, pero Dulcinea, no. Para que su amada llegue tiene que "facer hazañas y desfacer entuertos". Sancho, a su lado, lleva una ristra de ajos, para sorpresa de Bastida, que cree en un principio que es un remedio antivampiros.

"Solo entrarán 400 personas y hay gente que lleva una semana durmiendo en la puerta", cuenta el redactor. Entre ellos se encuentran los 'Blues Brothers' con chaquetas navideñas, que nos cantan el número del Gordo que ellos quieren que salga. "Cómo desafinan, Dios", se queja Alfonso Arús desde plató. Tampoco podían faltar los árboles de Navidad y... ¡un momento! ¿Es eso una salchipapa? "¡A mí no me hace falta que me toque la lotería porque yo ya soy la salchicha más rica de España!".

Aunque la probabilidad para que nos toque un pellizquito no es precisamente alta, lo cierto es que la ilusión está por las nubes, tal y como está comprobando sobre el terreno Bastida y... en su propia persona. 30 décimos lleva él.