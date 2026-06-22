Un japonés que vive en España alucina con la costumbre de dejar comida en el plato: "Cada grano de arroz tiene siete dioses"

"Llevo años en España y todavía hay algo que no entiendo", asegura @yo4kei en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. El hombre, de origen japonés, explica que allí está muy mal visto dejar comida en el plató.

El japonés que graba este vídeo viral que recoge Aruser@s lleva años viviendo en España, pero aún sigue sin entender que si la comida no nos gusta o no nos apetece la dejemos en el plato. "En Japón eso no existe: lo comes o lo comes. Porque en Japón eso está muy mal visto", asegura, para después explicar que desde pequeños les enseñan el concepto de 'mottainai', que significa "qué pena desperdiciar esto". También hay un dicho para esto: "cada grano de arroz tiene siete dioses". En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús asegura entender esta filosofía... aunque defiende su derecho a hacer lo que mejor le convenga en cada caso.

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