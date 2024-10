Isa Pantoja se ha mostrado más demoledora que nunca contra su madre, Isabel Pantoja. Parece que el distanciamiento entre ambas es cada días más abismal. El equipo de 'Europa Press' ha preguntado a Isa qué tal se encuentra, tras sus ultimas declaraciones, comentando si podría su madre llegar a comunicarse con ella.

"La entrevista la he dado para decir precisamente que no quiero que, o sea, que ella no quiere llamarme, pero yo ya no quiero que me llamen ni quiero que me busque, ni nada. Lo he asumido y además es que es lo mejor, de verdad", asegura la joven.

"Estoy convencido que ella ha dicho esto porque durante muchos meses no se ha producido la llamada y lo da absolutamente por perdido, cerrando la puerta", opina Alfonso Arús. "Pero si llama la madre, ¡va empujada!", añade el presentador del programa. Puedes ver lo que opinan el resto de colaboradores de Aruser@s en el vídeo que acompaña la noticia.