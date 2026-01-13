Miley Cyrus y Selena Gómez rompen los rumores de enemistad con esta foto viral en los Globos de Oro

Miley Cyrus y Selena Gómez "se han reencontrado en los Globos de Oro", destaca Alfonso Arús que explica que los rumores "decían que no se podían ni ver y que eran enemigas íntimas, pero aparentemente han mostrado buena sintonía".

Alfonso Arús enseña algunas de las imágenes más destacadas de los Globos de Oro. Por ejemplo, el presentador de Aruser@s destaca cómo "un descuido en el catering ha estado a punto de provocar un incendio durante la gala": "No ha ardido de auténtico milagro".

Por otro lado, Alfonso Arús enseña la imagen viral de la que todo el mundo está hablando: la fotografía que se tomaron Miley Cyrus y Selena Gómez durante la gala. Las famosas "se han reencontrado en los Globos de Oro tras años de enemistad", destaca el presentador del programa, que explica que los rumores "decían que no se podían ni ver y que eran enemigas íntimas, pero aparentemente han mostrado buena sintonía".

"Incluso, decidieron posar ellas mías recreando una fotografía de 2018", detalla Tatiana Arús, que enseña en el vídeo también la broma de Macaulay Culkin al público. "Han pasado 35 años desde que estuve en los Globos de Oro, gracias por darme la bienvenida, sé que es raro verme en las fiestas, pero, sorprendentemente, existo durante todo el año", afirmó el actor, conocido por las películas de 'Solo en casa'.

