La inexplicable locura por el chocolate Dubái: de 4,49 euros en el supermercado a 70 euros en la reventa

"Esta es una locura que se ha desatado y no se por qué", confiesa Alfonso Arús acerca de la inexplicable fiebre viral que ha provocado un chocolate del Lidl. Una influencer denuncia que las tabletas llegan a revenderse por más de 70 euros.

Alfonso Arús está alucinando con la fiebre que se ha desatado con una tableta de chocolateDubái, de venta en supermercado. "¿Me podéis decir en qué momento la sociedad es tan borrega que porque las redes sociales digan que algo es viral vamos todos a por ello?", se pregunta esta influencer (@ytusinfiltro) con respecto a este mismo tema. Y es que, este chocolate cuesta 4,49 euros, pero no puede conseguirse fácilmente, ya que está completamente agotado.

"Lo estúpida que es la gente... es un nivel...", se queja la creadora de contenidos, haciendo alusión a "la panda de conspiranoicos, que dice que lleva insectos" y a "la tropa de señoras cabreadas e indignadas" que acusan a la plataforma de estafar a sus clientes por no tener stock.

Sin embargo, en las plataformas de reventa, sí que pueden encontrarse. Eso sí, por precios que van desde los 20 hasta los 70 euros. "A mí me lo dieron para probar y no me parece para tanto", reconoce ella. "Cuanto más conozco al ser humano, más enamorada estoy de mis gatos", afirma.