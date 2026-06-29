El inesperado motivo por el que una entrenadora personal pierde a uno de sus clientes: "Nunca volvió"

La coach compartió con uno de sus clientes una imagen del partido inaugural del Mundial y, poco después, recibió una llamada de la mujer de este recriminándole el gesto. El caso ha dividido el plató de Aruser@s.

Una entrenadora personal se ha hecho viral en redes sociales tras contar la inesperada situación que vivió con uno de sus clientes después de enviarle una fotografía del partido inaugural del Mundial.

"Aquí vamos a tener debate", adelanta Hans Arús al presentar el vídeo en Aruser@s. Según explica, la coach sabía que a su cliente le apasionaba el fútbol y decidió compartir con él una imagen tomada desde el estadio. Sin embargo, poco después recibió una llamada de la mujer del cliente, que le reprochó que le hubiera enviado cualquier tipo de fotografía a su marido.

La entrenadora asegura que el propio cliente la llamó para disculparse por lo ocurrido. "Me dijo que nos veríamos el lunes en clase", explica en el vídeo. Sin embargo, ese día nunca apareció. "Me quedé esperando un mensaje diciendo que no volvería a venir o algo, pero simplemente ha desaparecido", lamenta.

Desde el plató de Aruser@s, Marc Redondo considera que el gesto podía dar pie a interpretaciones. "Si lo primero que ha pensado es en mandarle la foto a él, quizá tiene algo metido en la cabeza", opina el tertuliano. Tatiana Arús, en cambio, defiende a la entrenadora y califica el envío de la imagen como "un gesto bonito", mientras que a Alba Sánchez le parece "exagerado".

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