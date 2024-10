"Cinco euros por 4 horas de televisión, a mí que me expliquen qué sentido tiene que en 2024 haya que seguir pagando por ver la tele en un hospital público", publica indignado el usuario de X, Cristian Bilbao, en la red social anteriormente conocida como Twitter. El joven, visiblemente enfadado, denuncia que en los hospitales públicos no tengan gratuita la televisión y haya que pagar por horas para poder verla. A la publicación añade una foto del aparato donde muestra su saldo: 56 céntimos. Lo que significa que en poco menos de 30 minutos ya no podrá ver la televisión.

Cristian añade que muchos son "pacientes que pasan días, semanas allí ingresados, muchos sin demasiada compañía". "¿Enserio no se puede ahorrar de otro lado?", denuncia. El debate ha vuelto a salir en redes gracias al comentario de Cristian.

En el plató de Aruser@s, han debatido sobre la polémica que ha generado el tweet y el estudio que asegura que el 82% de los españoles ya no considera "esencial" tener un televisor. Puedes ver lo que opinan los tertulianos en el vídeo que acompaña la noticia.