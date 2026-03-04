La indignación de una española en Alemania al ver en un super productos mexicanos etiquetados como 'Spanish style'

La española que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s ha encontrado en un supermercado de Alemania algo que la ha llenado de indignación.

"Estamos bastante hartos con el tema", comenta Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo viral de @naataliamartinezr, una española que vive en Alemania. La joven acaba de encontrar unas tortitas mexicanas en el supermercado anunciadas como 'Spanish style'... y está que se la llevan los demonios.

Una indignación que comparte con sus seguidores en redes sociales: "¿Por qué tenemos que aguantar que en países como Alemania etiqueten productos mexicanos como españoles?". "¿Por qué mis compañeros del trabajo se creen que los tacos son españoles?", se pregunta.

"¡Si estamos al lado! ¡Si han ido mil veces a Mallorca!", sigue quejándose. "Yo creo que han leído 'tortilla' y han dicho: 'Esto español'", comenta Alba Gutiérrez en el plató del programa de laSexta.

