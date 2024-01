Este perro guía pasea tranquilamente con su dueño invidente por la calle y cruzan un paso de peatones, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s. Mientras, un coche se acerca peligrosamente a ellos, pero en el último momento, frena y no llega a ocurrir nada. Sin embargo, el can quiere dejarle claro a ese conductor imprudente que esa no es la manera de circular en ciudad.

Sin hacer gestos bruscos, el animal se acerca a la ventanilla del piloto y comienza a ladrarle, echándole una regañina que seguro que surtirá efecto en el hombre. "Está como diciéndole, '¿qué has hecho? ¿No te has dado cuenta?'", comenta Alfonso Arús al ver estas increíbles imágenes.

"Mira cómo están entrenados para soltarse un poco de su dueño y poder adelantarse y ser el primero que cruza para regañar al señor", observa María Moya.