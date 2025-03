El incómodo momento de Lucía Dominguín con Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles': "Qué aburridos sois, tira el guion"

"Vaya bronca le ha soltado. Es una entrevistada difícil", comenta Òscar Broc en Aruser@s después de ver en este vídeo el tenso momento que protagonizó Lucía Dominguín en 'Y ahora Sonsoles'. La hermana de Miguel Bosé tira el guion con desprecio al suelo del plató después de acusar a Sonsoles Ónega y a su equipo de ser "aburridos".

La presentadora intenta salir del paso con sentido del humor, pero se pone algo nerviosa tras este gesto de su entrevistada. "No, no me los tires. Yo necesito tener los papeles aunque no los mire. Me da seguridad", le pide. "Pero si tú eres mucho más inteligente que eso", responde la invitada.

De vuelta al plató de laSexta, Alfonso Arús señala que no solo ella, sino toda la familia "es complicada". "¿Estáis seguros de que no es Miguel Bosé?", pregunta el presentador haciendo referencia al gran parecido que guarda con el cantante.