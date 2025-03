Miguel Bosé, tras la alerta sísmica que interrumpió su concierto: "No se quejen de que no ha sido una 'superchingona' producción"

No ha pisado un escenario en más de ocho años y cuando lo hace, una alerta sísmica lo interrumpe. Las sirenas sonaron en el concierto que Miguel Bosé ofreció en México. Este es el vídeo del momento y de la reacción del cantante.

Las 10.000 personas que acudieron el pasado viernes al concierto de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional de México se vieron sorprendidas por una alerta sísmica que interrumpió el primer show del cantante español en casi una década, como podemos ver en estas imágenes emitidas en Aruser@s.

"Como estáis escuchando, sonó la alarma que daba aviso de ese terremoto", indica Tatiana Arús. El artista no dudaba en volver a coger el micrófono lo antes posible para preguntar a su público si se encontraba bien. "Jamás, jamás en la vida me había pasado semejante cosa, no sé a ustedes", les decía a los asistentes al espectáculo.

Miguel Bosé bromeaba después sobre este asunto: "Mañana no se quejen de que esto no ha sido una superchingona producción". Después, pudo retomar su concierto.