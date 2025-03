Ibai Llanos carga con los 56kg que ha perdido para hacer un llamamiento a la empatía: "Con 160kg esto no lo podía hacer"

"Hoy voy a llevar conmigo todo el volumen de grasa que he perdido en total, unos 56 kilos", anuncia Ibai Llanos en este vídeo viral que ya tiene casi 15 millones de reproducciones y del que se hacen eco en Aruser@s. La primera prueba de este reto es subir una "rampa infernal" con dos mancuernas de 20 kilos en cada mano y 20 kilos más en la espalda.

No contento con caminar, prueba a correr cargado hasta los topes. "Esto, obviamente, con 160 kilos no lo podía hacer, me costaba mucho", reconoce. El siguiente paso es subir escaleras. "Con este vídeo quería que vierais lo difícil que es hacer esfuerzos cuando estás en 160 o 170 kilos. Para ti, lo que puede ser algo muy sencillo, para esas personas puede ser un gran esfuerzo", afirma.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús asegura que "razón, tiene". "Está muy bien que haga reflexionar de esta manera porque puede motivar a muchísima gente", cree Angie Cárdenas.