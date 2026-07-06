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El espectacular salto acrobático de un hombre de 82 años deja sin palabras a los Aruser@s: "Hay un punto donde te da igual todo"

Aruser@s sigue acompañando las mañanas del verano con una selección de sus mejores virales. En uno de ellos, un hombre de 82 años sorprende a todos con un impresionante salto desde unas rocas al mar.

El espectacular salto acrobático de un 'yayo' de 82 años deja sin palabras a los Aruser@s: "Hay un punto en la vida que te da igual todo"

Con la llegada de las vacaciones, Aruser@s continúa acompañando las mañanas con una recopilación de los mejores momentos y los virales más sorprendentes que han pasado por el programa. En esta ocasión, Alfonso Arús detenía el programa para mostrar el increíble salto de un hombre de 82 años al mar ante la atenta mirada del resto de bañistas.

El octogenario realiza un espectacular mortal hacia atrás desde unas rocas antes de caer al mar con una destreza que deja boquiabiertos tanto a quienes presencian la escena como a los colaboradores del programa. "Hay un punto en la vida en el que te da igual todo", bromea Óscar Broc entre risas.

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