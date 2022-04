Semanas después de la escena que marcó sin lugar a dudas la gala de los Oscar, donde Will Smith pegó un bofetón al presentador, Chris Rock, tras hacer una broma sobre la alopecia de su mujer, Tony ha querido reivindicar su postura.

El hermano de 47 años de Chris Rock dedicó en pleno show unas palabras al conocido actor Will Smith: "¡Estos no son los malditos Oscar! Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado para nada más que para estas malditas manos", comienza diciendo Tony.

Por si fuera poco, el hermano de Rock deja clara su amenaza a Will añadiendo esto: "Te vamos a reventar el resto del año, nigger. Cada vez que me veas hacer un show, ¡PUM!".

Will Smith agrede a Chris Rock