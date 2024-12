Los espectadores de Aruser@s y la Lotería de Navidad 2024: sus números favoritos, tradiciones y rituales

El sorteo de la Lotería de Navidadmantiene a todos los españoles impacientes por ver si su número es el que sale de los bombos el 22 de diciembre, al canto de los niños de San Ildefonso. En esta tradición cargada de ilusión, también están los espectadores de Aruser@s, quehan mandado fotos de sus décimos de lotería a los tertulianos, para compartir cuáles son sus números de la suerte y qué tradiciones siguen.

"Me está creando ansiedad, porque veo que he comprado muy poco", bromea Patricia Benítez, que muestra las fotografías de los Aruse@s. Ana, de Torrevieja, lleva diez décimos del 51904. Y es que, hay gente a la que le gusta jugar siempre al mismo número. En la otra cara de la moneda tenemos a Bego. "¿Podéis contar cuántos tiene? Porque yo, no", bromea Patricia, que muestra la gran cantidad décimos de lotería que tiene para este 2024: ¡52, ni más ni menos!

Para Bego, tenemos un truco. Contar con muchos números y seguir el frenético ritmo del sorteo puede ser una tarea más complicada de lo que pensamos. Por ello, el Lotómetro te permitirá comprobar los décimos al momento y compartir los resultados con las personas con las que has comprado cada número.

Lo que los colaboradores de Aruser@s tienen claro es que, cuando llega el momento de buscar la suerte, lo hacemos hasta debajo de las piedras. Es el caso de Antonio, un madrileño que ha creado un altar con todos los santos y todos sus números para poder atraer toda la suerte posible, donde no falla la figura del tradicional San Pancracio. Otro caso es el de David, que se ha adelantado unos días y ha comenzado a preparar alguno de los rituales para atraer la fortuna que ha comentado Jabifus en el plató.

Jabifus se atreve con las terminaciones del Gordo

Jabifus tiene su propio ritual para atraer la suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad y, también, su propio pronóstico. El astrólogo ha lanzado seis terminaciones en las que augura que acabará el Gordo: el 5, el 13, el 24, el 60, el 77 y el 90. Y no es el único que se ha lanzado a augurar los números ganadores; el maestro Joao también dio a conocer sus terminaciones ganadoras al mismo tiempo que subrayaba que era una simple predicción.