Guadalupe, la mujer estafada por un falso Enrique Iglesias tras una infidelidad de su marido: "Le mandé 3.000 dólares"

"Me decía 'te amo' y que me iba a comprar una casa en España", cuenta Guadalupe, una mujer que, tras serle infiel su marido, entró en un grupo de fans de Enrique Iglesias, donde un hombre se hizo pasar por le cantante.

Alfonso Arús cuenta en Aruser@s el caso de Guadalupe Cepeda, una mujer de 63 que ha sido estafada por un falso Enrique Iglesias. "En la mente de todos está el caso del falso Brad Pitt", destaca el presentador en el plató, donde Tatiana Arús da más detalles: "Accedió a un grupo de Whatsapp de fans del cantante y logra contactar con el que ella piensa que es Enrique Iglesias, que le asegura que le va a comprar una casa en España".

"Resulta que yo estaba muy ilusionada, pero todo esto vino porque mi esposo me fue infiel", explica Guadalupe en un programa de televisión, donde destaca que el supuesto Enrique Iglesias le empezó a hablar: "Como era artista yo me dejé engañar". "Me decía 'te amo' y me iba a comprar una casa en España", destaca la afectada, que asegura que le extrañaba que con la vida del artista, estuviera ratos largos hablando con ella.

Además, la mujer prestó al falso Enrique Iglesias 3.000 dólares e, incluso, estaba decidida a ir a Los Ángeles. El propio marido de Guadalupe explica en televisión cómo se enteró de la supuesta relación de su esposa con el artista: "Un día regresé y me encontré las maletas de mi esposa en la puerta". "Me dijo que la noche anterior el supuesto Enrique Iglesias le había mandado un mensaje diciéndole que estaba en el aeropuerto de Los Ángeles, que no tenía para comer y que le habían cancelado las tarjetas", detalla el hombre.

Finalmente, la pareja descubre que el supuesto Enrique Iglesias reside en Nigeria. Tras conocer la noticia del fraude, esta vez sí, el propio Enrique Iglesias ha lanzado un comunicado advirtiendo de este tipo de fraudes con su identidad.