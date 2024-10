Un grupo de 17 amigoscierran un menú para ir a un restaurante y finalmente el día de la comida solo acuden 14. Ante esta situación, el dueño del negocio les hace pagar los menús de las personas que no han ido, porque ya estaba todo preparado. Una de las personas afectadas ha escrito una reseña en redes que abre el debate de si está bien o mal lo que hace el restaurante.

"Los usuarios están de acuerdo en que tienen que pagar esos tres menús porque ya los han cerrado", cuenta Hans Arús que expone que lo que deberían hacer es pedir un túper porque el restaurante no tiene la culpa. "A mí me parce lógico", afirma Angie Cárdenas, que piensa que los comensales deberían haber avisado antes.

Alfonso Arús decide cambiar de tema y avisa que va a generar más polémica. "Si los restaurante se quejan cuando tres personas no van, yo también puedo cuando voy a un sitio que en la carta tiene un plato y luego me dicen que no queda", critica el presentador, que añade en tono jocoso: "Si no os queda, vayan a buscarlo que he ido por ese plato".