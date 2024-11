"Hay que tener mucha jeta y optimismo para pensar que puede colar", comenta Alfonso Arús del viral que presenta en el plató de Aruser@s. Los tertulianos estallan de la risa la ver el filtro de TikTok que ha utilizado un joven para hacer ver que su casa está inundada y decir a su jefe que no puede ir a trabajar.

El chico, absolutamente metido en el papel, incluso "bucea" en su propia casa. "Me comentan que no ha colado", bromea Hans Arús. Por otro lado, el colaborador opina que si "el jefe tiene una cierta edad y no sabe de esos filtros" puede llegar a pasar la broma.