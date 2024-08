En redes sociales se ha puesto de moda jugar al 'karaoke a ciegas'. Se trata de adivinar la canción que te pongan simplemente escuchando la parte instrumental. En esta familia han querido jugar a ello y cuando le ha tocado a la protagonista de este vídeo adivinar la canción, los familiares no han podido evitar aguantar la risa.

Empieza a sonar la canción, no lo tiene claro, espera unos segundos más y, de pronto, pega un grito que hace pensar al resto de familiares que tiene la solución. "Mamma Mia!Here we go again", empieza a cantar la mujer mientras ve al resto de familiares no poder aguantar la risa. Se gira, mira la pantalla de la televisión donde aparece la letra y descubre que la canción que está sonando es 'Love Story' de Taylor Swift.

