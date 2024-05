Alfonso Arús repasa el fenómeno Taylor Swift después de dar la cantante su primer concierto en Madrid, ante unas 70.000 personas que se dieron cita en el Santiago Bernabéu. Muchos críticos de la música han comparado a la cantante con los grandes de la música... "El fenómeno es indiscutible", sostiene el presentador de Aruseros.

Sin embargo, hay algo que dice no entender. "No entiendo que se ponga básicamente el foco el número de espectadores porque eso no tiene nada de relevante con respecto a otras ofertas. Es decir, Aitana también va a llenar dos veces el Bernabéu y Coldplay puede llenarlo hasta 4 veces", comenta Arús. Incluso, la cantante colombiana, Karol G tuvo que anunciar hasta una cuarta fecha en el Bernabéu y Luis Miguel tiene dos.

"Lo que pasa con Taylor está pasando con un montón de cantantes. Entiendo que es un fenómeno musical, por tanto, entiendo que es un fenómeno musical porque su arte y su música tiene un valor importante, pero respecto al público que congrega, teniendo en cuenta que el negocio está en el extranjero que vienen a verla...", explica Arús. En el vídeo podemos ver al completo su análisis así como la opinión de los demás colaboradores del plató de Aruseros.