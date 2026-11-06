Ahora

Viral

Angie Cárdenas admite que ha tirado la ropa favorita de sus hijos sin avisar: "No me he molestado en disimular"

En Aruser@s, Alfonso Arús pone el foco en una situación habitual en muchas familias: las madres que se deshacen de prendas que consideran innecesarias y que sus hijos siguen buscando.

Angie Cárdenas admite que ha tirado la ropa favorita de sus hijos sin avisar: "No me he molestado en disimular"

Hay madres que, cuando consideran que una prenda de ropa ya no sirve o no hace falta, deciden deshacerse de ella sin consultar a sus hijos. El problema llega cuando esa ropa resulta ser precisamente la favorita de alguno de ellos y, días después, empiezan a buscarla por toda la casa sin saber que ya ha terminado en la basura.

Es una situación que Alfonso Arús ha comentado en Aruser@s al mostrar un vídeo viral que refleja esta escena tan cotidiana. El presentador se ha preguntado si los espectadores se sienten identificados con esas madres que tiran una prenda y después tienen que enfrentarse a las preguntas de sus hijos.

"La respuesta es que sí, estoy convencido", ha afirmado entre risas Alfonso Arús, seguro de que se trata de una experiencia habitual en muchos hogares, algo que ha reconocido Angie Cárdenas: "Yo he hecho eso, lo he tirado y no me he molestado en disimular", ha admitido.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO sospecha que la trama invirtió las mordidas de Adif en la compra de un loft con garaje para la novia de Ábalos
  2. Flávio Bolsonaro reaparece en la mansión de Trump en Mar-a-Lago tras perder las elecciones de Brasil
  3. Sánchez, sobre Milei: "El insulto no forma parte de mi forma de hacer política"
  4. Informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel: sufrió un traumatismo torácico accidental
  5. Gritos de "vergüenza" tras la detención de un profesor en las protestas ante la Consejería de Educación de Ayuso
  6. "Me siguió hasta mi casa": detenido un hombre que se hacía pasar por un abogado para acosar a mujeres en Madrid