Angie Cárdenas admite que ha tirado la ropa favorita de sus hijos sin avisar: "No me he molestado en disimular"

En Aruser@s, Alfonso Arús pone el foco en una situación habitual en muchas familias: las madres que se deshacen de prendas que consideran innecesarias y que sus hijos siguen buscando.

Hay madres que, cuando consideran que una prenda de ropa ya no sirve o no hace falta, deciden deshacerse de ella sin consultar a sus hijos. El problema llega cuando esa ropa resulta ser precisamente la favorita de alguno de ellos y, días después, empiezan a buscarla por toda la casa sin saber que ya ha terminado en la basura.

Es una situación que Alfonso Arús ha comentado en Aruser@s al mostrar un vídeo viral que refleja esta escena tan cotidiana. El presentador se ha preguntado si los espectadores se sienten identificados con esas madres que tiran una prenda y después tienen que enfrentarse a las preguntas de sus hijos.

"La respuesta es que sí, estoy convencido", ha afirmado entre risas Alfonso Arús, seguro de que se trata de una experiencia habitual en muchos hogares, algo que ha reconocido Angie Cárdenas: "Yo he hecho eso, lo he tirado y no me he molestado en disimular", ha admitido.

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