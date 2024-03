Este travieso y curioso gato lleva tres meses perdido fuera de casa y ahora ha decidido regresar, sin más. Tal y como captan las imágenes de las cámaras de seguridad de su hogar, emitidas en Aruser@s, el felino entra por la puerta del patio, como si tal cosa, mientras su dueña va corriendo a abrazarle, completamente en shock, tras más de 90 días sin verlo.

"Se las piró pero de verdad y no se fue ni por un día, ni por dos, ni por una semana", comenta sorprendido Alfonso Arús. David Broc lo tiene claro: "el gato se ha ido ya sabemos a qué y cuando se ha cansado ha dicho 'ya estoy harto de estar todo el día...'".

Cris Dalmau asegura que todos los dueños de mininos tienen el miedo de que el animal se escape y no sepa regresar, pero con este vídeo se acaba de dar cuenta de la verdad. "Te está diciendo 'no, no, yo me voy y ya volveré cuando quiera'".