Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las declaraciones de Gabriela después de conocerse que está embarazada de Bertín Osborne. Y es que a la joven no le ha sentado nada bien que el artista haya afirmado que el bebé no ha sido ni esperado ni deseado. "Él dirá lo que quiera, que se haga responsable de lo que diga, yo no voy a decir nada", afirma Gabriela.

Preguntada por los reporteros sobre su relación con Bertín Osborne después de que el artista haya afirmado que llevan tiempo sin verse y que ya no están juntos, Gabriela afirma que sí tienen una relación y niega que sea cosa del pasado.

Además, Gabriela destaca que le gustaría que el bebé sea una niña.