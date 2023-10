Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las últimas novedades de Gabriela Guillén, la modelo que está embarazada del próximo hijo de Bertín Osborne. La joven acapara la portada de la revista 'Semana'. "Presuntamente habría sido un robado", afirma Tatiana Arús, que destaca que parece "pactadísimo". "Pero si el fotógrafo está a 20 centímetros", bromea Alfonso Arús.

Por otro lado, la joven atendió a la prensa antes de que viera la luz esta portada afirmando que estaba muy enfadada y que pronto hablaría. Unas horas después realizó un vídeo a través de sus redes sociales desmintiendo que haber visto a Bertín Osborne desde la fiesta del Turronero. "Yo estuve con esta persona bastante tiempo, no soy cualquiera, ni una amiga especial, ni un rollete, me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo", insiste la modelo, que afirma que todo lo que está sufriendo lo percibe su bebé.

Desde el plató de Aruser@s recuerdan que fue el propio Bertín Osborne el que habló de ella como "amiga especial". Además, la joven afirma que tras ser ingresada de urgencia "Bertín no se ha preocupado ni ha estado pendiente": "Le llamé cuando estuve en el hospital, pero no recibí más noticias de él, no sé que le está pasando".