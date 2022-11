Durante el día de ayer se celebró el 30 aniversario de Woman, además de la sexta edición de sus premios, con los que la revista rinde homenaje a mujeres extraordinarias de distintos ámbitos profesionales. Entre las invitadas al evento se encontraba Fabiola Martínez, que atendió a la prensa que allí se encontraba.

La modelo, que estuvo casada con Bertín Osborne durante 20 años, aseguró ante los medios que "en la soltería se está fenomenal". "Yo ya he vivido todas las etapas. No estoy cerrada a nada. Estoy feliz y fenomenal conmigo misma. Me dejo querer", confesaba.

"¿Últimamente ligan mucho contigo?", le preguntaron a Fabiola. "Cada vez más", reconocía entre risas.