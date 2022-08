Disfrazado de guardián COVID, este pequeño realiza hisopados a todos sus juguetes para detectar si están contagiados o no de coronavirus. Los peluches y figuritas de acción esperan en una larga fila a ser atendidos por este pequeño, para el que realizar cribados masivos no es más que un juego, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

Imitando la realidad que tristemente hemos tenido que afrontar en los últimos años, el niño adopta esta forma de juego como si de cualquier otro pasatiempo normal se tratara con toda la inocencia que solo puede atesorarse a su corta edad.

No sabemos qué ocurre con aquellos juguetes que obtengan un resultado positivo en el test o si tienen que guardar cuarentena o no, pero lo cierto es que el pequeño no puede estar más concienciado de la importancia de protegernos contra el COVID.