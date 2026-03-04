Ahora

Vídeos virales

Un experto en longevidad asegura que las sardinas son el alimento más nutritivo del mundo: "Podrías comerlas un mes entero"

El doctor experto en longevidad destaca que las sardinas aportan proteína de alta calidad, omega 3, calcio, vitamina D, B12, yodo, creatina y coenzima Q10.

Un experto en longevidad asegura que las sardinas son el alimento más nutritivo del mundo: "Podrías comerlas un mes entero"

Ni la leche ni los huevos. El alimento más nutritivo del mundo, según David Céspedes, doctor experto en longevidad, son las sardinas.

"Es un alimento tan completo que podrías pasar un mes entero comiéndolo y estar completamente nutrido", asegura el especialista, destacando su proteína de altísima calidad. "Omega 3, calcio, vitamina D, vitamina B12, yodo, creatina y coenzima Q10", enumera Céspedes.

"Es tan completo que podrías basar tu alimentación exclusivamente en sardinas durante un mes sin desarrollar déficits relevantes, siempre y cuando ajustes las calorías", añade.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores toman nota. "Empezamos en abril", bromea Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | Sánchez: "La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra"
  2. EEUU asegura haber alcanzado casi 2.000 objetivos en cuatro días de ofensiva contra Irán
  3. Guardiola, sin acuerdo con Vox pese a su intento de acercar posturas: "Tendrían que escuchar a los extremeños y creo que lo harán"
  4. Los deseos del rey emérito cuando llegue su muerte: ser enterrado en Granada junto a los Reyes Católicos
  5. La polémica por un examen MIR de récord y las quejas que denuncian un "completo caos" acaban en peticiones de auditoría
  6. Muere a los 78 años Fernando Ónega, periodista y gran cronista de la Transición