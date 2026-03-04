Un experto en longevidad asegura que las sardinas son el alimento más nutritivo del mundo: "Podrías comerlas un mes entero"

El doctor experto en longevidad destaca que las sardinas aportan proteína de alta calidad, omega 3, calcio, vitamina D, B12, yodo, creatina y coenzima Q10.

Ni la leche ni los huevos. El alimento más nutritivo del mundo, según David Céspedes, doctor experto en longevidad, son las sardinas.

"Es un alimento tan completo que podrías pasar un mes entero comiéndolo y estar completamente nutrido", asegura el especialista, destacando su proteína de altísima calidad. "Omega 3, calcio, vitamina D, vitamina B12, yodo, creatina y coenzima Q10", enumera Céspedes.

"Es tan completo que podrías basar tu alimentación exclusivamente en sardinas durante un mes sin desarrollar déficits relevantes, siempre y cuando ajustes las calorías", añade.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores toman nota. "Empezamos en abril", bromea Alfonso Arús.