Aracely Arámbura, exmujer de Luis Miguel, ha presentado una denuncia contra el cantante y padre de sus hijos por no cumplir con la manutención de los niños de 13 y 15 años. La noticia indigna a Alfonso Arús, quien recuerda que cuando Luis Miguel viajó a Bilbao tomó un avión privado y cerró un establecimiento, y eso es solo un ejemplo del nivel de vida en el que se maneja.

Al parecer y según apuntan diversos medios, el artista debe a sus hijos una cantidad que supera los 250.000 dólares. "Si estamos hablando de un señor que cierra grandes almacenes para hacer un dispendio económico monumental y al final no se hace cargo de los hijos, ¿qué quieres que te diga? Deja mucho que desear", opina Angie Cárdenas, que espera que las informaciones, finalmente, no sean ciertas.

"De momento, la demanda la tiene", advierte el presentador de Aruser@s. "En los acuerdos de divorcio hay muchas discrepancias de temas económicos y quizá no sea un tema de que no quiera pagar, sino de que no se ponen de acuerdo", comenta María Moya.