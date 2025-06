¡Exclusiva de Aruser@s! Nico Williams no fichará por el Barça (o al menos, eso es lo que le ha dicho Laporta a la hija de Patricia Benítez)

"¿Es verdad que tu hija sabe que Nico Williams no fichará por el Barça?", pregunta en shock Alfonso Arús a Patricia Benítez. La colaboradora relata la rocambolesca anécdota que, de confirmarse que lo que la pequeña sabe es verdad, sería el exclusivón del año para Aruser@s.

"De repente veo a mi hija al lado de Joan Laporta y viene mi hija y me dice: 'Le acabo de preguntar si va a fichar a Nico Williams y me ha dicho que no'", cuenta ella aún sorprendida. "Le chivó dos que sí, pero no me acuerdo. Si quieres ahora la llamo y te digo", propone al presentador. "Te ha dicho Joan García y otro", añade Arús.

Los tertulianos más futboleros se muestran visiblemente ansiosos por tener más información, como es el caso de Arthur Arús. "¡Pero le estamos dando muy poco bombo a esto, porque esto no lo tiene ni 'Sport' ni 'Mundo Deportivo' ni 'El Chiringuito'", dice nervioso.

"¿Si te digo nombres, te suenan? ¿Puede ser Luis Díaz o Salah?", pregunta con expectación Hans Arús. Pero aún no sabemos la respuesta.