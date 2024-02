Más tradicional incluso que el pan con el aceite o los niños con la flauta tocando el himno de la comunidad, es el acto de entrega de las Medallas de Andalucía y de Hijo Predilecto que se celebra cada año el 28 de diciembre, día de Andalucía. En este 2024, los Hijos Predilectos de Andalucía son el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, y al cantaor de flamenco José Mercé.

Entre los galardonados con las Medallas se encuentran Jarcha, Pablo López y Juan y Medio. El humorista y presentador de televisión protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche, cuando tuvo que agacharse de manera exagerada para que Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta, pudiera hacerle entrega del galardón y colocárselo alrededor de su cuello, como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s.

"Yo no me esperaba nada, ¿cómo me lo iba a esperar? Siendo como soy yo, ¿cómo me iban a dar la Medalla de Andalucía?", decía más tarde ante los medios, muy emocionado. "Es una satisfacción, un asombro, un agradecimiento", decía, quedándose sin palabras.