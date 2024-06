Una tiktokercuenta en este vídeo el choque cultural que ha sufrido en Estados Unidos al tocar al perro de otra persona. Y es que en el país está mal visto este tipo de actitudes. "Voy a hablar de una cosa de la que creo que no se habla lo suficiente cuando te mudas a EEUU", explica la chica en el vídeo, donde destaca que, para ella, "ha sido un choque cultural".

"Cuando vienes a este país y ves perretes en la calle no los puedes tocar, ni acariciar, ni jugar con ellos, tienes que pedir permiso", detalla la chica, que explica una anécdota que la ha pasado: "Iba en el metro y el perrete me saltó encima de las piernas para jugar, miré al dueño para pedir permiso y no me dejó acariciarlo".

Aunque la jovena firma que en otras ocasiones sí le han dejado, explica que en muchas otras es ella la que ni lo intenta: "A veces te ponen unas caras y unas cosas... que está muy mal visto".