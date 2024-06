"Veo que me llega un correo al móvil titulado 'CV amor de tu vida' y pone: 'Creo que me merezco al menos un café. Debajo de las fotos está el currícuclum'", cuenta un creador de contenido en el vídeo principal de esta noticia. El joven recibe un correo con un currículum de una chica que quiere ser su novia. En el hay fotos suyas, de sus padres, de su hermano, sus primas... Aunque al tiktoker le parece un chica "muy guapa". "Bueno, pues aquí está el currículum. Lo abre con una foto suya, su nombre y pone: 'La novia que creías no haber encontrado', pero lo que más me ha llamado la atención es que pone 'Experiencia amorosa'", explica el joven. Ahí cuenta que experimentó con una chica y su último amor, que pensaba que iba a ser el amor de su vida pero le puso los cuernos.

"Como estáis viendo este vídeo, significa que acepto", termina diciendo el chico. Hans Arús confirma que el joven acepta la primera cita y de momento funciona. "Pero los currículums de trabajo habitualmente se falsean", destaca Alfonso Arús dudando del método empleado por la chica. Mientras que Angie Cárdenas opina que las fotos que hay en el correo no serán ni de sus padres.

"En algunos currículums hay gente que pone el teléfono de su antiguo empleador por si quiere referencias, aquí podría llamar al ex y preguntarle", comenta Alba Sánchez. Por su parte, Alba Gutiérrez opina que ese correo se lo ha enviado a más chicos para aprovechar el trabajo que le ha costado hacer el documento y porque los currículums siempre se envían a más de una empresa.