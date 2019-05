El análisis de Ángel Antonio Herrera sobre el festival de Cannes: "Parece que es la resurrección de Banderas, pero nunca ha parado"

Alfonso Arús conecta con Ángel Antonio Herrera para analizar el festival de Cannes y los premiados. "Le han dado un 'premiazo' a Antonio Banderas, parece que ha sido su resurrección cuando él solo ha parado cuando le dio un infarto", señala haciendo referencia al galardón del actor malagueño.

"Me cae muy bien porque triunfó y no dio el coñazo, algunos no le llegan ni a la mitad del oficio", añade el colaborador de Arusitys.

"Antonio es un internacional que nunca se fue, un zagalón de Hollywood que no se ha movido de Málaga, que canta rancheras y ha aupado a Moldóvar, que ha sido así galardonado pero de otra manera", sentencia.

Otros momentos destacados

Otra de las reflexiones de Ángel Antonio Herrera fue la de la moda de llamar Daenerys y Arya, protagonistas de 'Juego de Tronos', a los recién nacidos.