Ángel Antonio Herrera, crítico con los últimos fichajes de los partidos: "Un día se colará en las listas un político en condiciones y nos dará un susto"

Alfonso Arús conecta con Ángel Antonio Herrera para que valore los nuevos fichajes de los partidos de cara a las próximas elecciones: "El panorama político tiene alegrías propias de un safari de famosos. No llevan en sus listas a políticos de trayectoria, sino que van pescando a peatones de oficio diverso y retrato popular para que les vaya haciendo el apaño".

El colaborador cree, además, que "ya casi no parece que preparen una campaña, sino un plató de cumpleaños". "Casado ha cumplido el fichaje de Juan José Cortes, Sánchez ha puesto a Pepu Hernández; y Rivera, a Marcos de Quinto, exjefazo de Coca-cola. "Solo falta que Podemos le eche el lazo a algún actor cabreado, que hay de sobra, o a algún futbolista ilustrado.

En cuanto a la situación política, cree que los partidos "persiguen el show, y no tanto la verdad, que es un vicio que ya no se lleva. Igual algún día en las listas electorales se nos colará un político en condiciones y eso no será noticia, será un susto".