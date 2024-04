"Hemos llegado al hotel y esto es 'pa' mear y no echar gota ", comienza explicando el creador de contenido, @adrianespiinosa_ nada más llegar a Roma. El joven se aloja en el hotel de una estrella, el Roma Palace. El tiktoker no encuentra la recepción y tras preguntar en la calle, le dicen que está en el supermercado "turco" de al lado. En el vídeo se puede ver como accede al interior, que no tiene buena pinta, y declara: "¿Dónde nos estamos metiendo? Stop la broma, por favor". Cuando sale del ascensor y llega a la habitación no puede creer lo bien que está. "¿Me explicáis cómo sale esto de una recepción de un supermercado?", se pregunta el joven, que sentencia: "La habitación que nos ha preparado José Luís no tiene sentido".

"No, no, tiene sentido, siempre han estado y están muy valorados los bares clandestinos", responde Alfonso Arús al influencer, que no le extraña que estuviese correcto el hospedaje. Alba Sánchez compara la entrada a este hotel con el camino a embarcar en un aeropuerto que tienes que pasar por el 'duty free'. "Aquí pasas por el supermercado", explica.

"Este hotel para según que citas...creo que va a ser bastante rentable", piensa Alba Gutiérrez. Alfonso Arús le da la razón, porque si te ven y preguntan por ti dirán "ha ido en el supermercado". "Y en la segunda planta anda que no se mueve el colchón", expone el presentador. Para Marc Redondo la mayor ventaja de este hotel es poder bajar a la recepción-supermercado y comprar comida barata. "Además como es un super estilo badulaque, el 'room service' lo tienes 24 horas", destaca Hans Arús.