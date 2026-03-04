Una estadounidense aprende español cantando 'Cruz de navajas' de Mecano: "Cuando llegue al giro final va a quedar ojiplática"

Hay quien tira de clases particulares, quien se baja una app o quien aprovecha que su marido es dominicano para que le enseñe a hablar en español. Este último es el caso de la joven estadounidense que protagoniza este vídeo viral... y su chico es fan de Mecano.

"A las 5 se cierra la bara del 33", comienza a cantar el marido de la chica estadounidense que protagoniza este vídeo viral de @flipandkrys que recoge Aruser@s. Él es dominicano y está enseñando a su chica a hablar español con canciones.

La profesora de la lección de hoy no es otra que Ana Torroja y la canción es 'Cruz de Navajas' de Mecano. Su voz suena a todo volumen en el coche mientras el chaval intenta imitarla. Él sabe bien lo que dice la letra... y sabe que su pareja va a flipar.

"Mientras, María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café", sigue la buena de Ana cantando. "Café con leche", comenta la estadounidense con gracia e inocencia. "Mario llega cansado y saluda sin mucho afán", continúa contando la cantante. "Maldito Mario, ponte las pilas", reacciona la joven... sin saber lo que está por venir.

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores no pueden aguantar la risa, pero se preguntan por qué ha elegido esta canción tan repleta de metáforas y tan difícil de traducir. "Cuando llegue al final va a quedar ojiplática". ¿Queréis saber cómo reacciona a este pedazo de giro de guion?

