Alfonso Arús, tras saber que los perros pueden identificar hasta 100 palabras: "El problema será que aprendan 'literal' o 'renta'"

Un estudio de las universidades de Viena y Budapest sorprende al demostrar que algunos perros son capaces de aprender palabras simplemente escuchando conversaciones humanas.

La colaboradora Alba Sánchez desvela en el plató de Aruser@s un curioso estudio conjunto de las universidades de Viena y Budapest que asegura que algunos perros pueden aprender palabras simplemente escuchando conversaciones humanas.

Según explicó, al hablar delante de los canes estos pueden llegar a identificar entre 10 y 100 palabras, dependiendo del animal, ya que "los hay más listos y menos listos". El experimento ha puesto de manifiesto que las razas con mayor capacidad para este aprendizaje son los Border Collie y Los Labradores, tal y como detalla Alba Sánchez.

Además, el estudio concluye que los perros pueden llegar a aprender el significado de una palabra incluso cuando el objeto al que hace referencia no está presente. "Escuchándola muchas veces y de forma repetitiva, pueden acabar relacionándola", asegura la colaboradora.

"El problema ahora será que aprendan los conceptos de la gente joven, como 'chill', 'literal' o 'renta'", bromea Alfonso Arús.

