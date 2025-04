"¿Me esperarás?": La emotiva despedida de un nieto argentino a su abuela antes de emigrar a España para ganar dinero

"Espero volver a verte si Dios me da vida". Un viral que ha emocionado a todos los tertulianos de

Así rompe a llorar una abuela argentina al decir adiós a su nieto que emigra a España a trabajar: "Espero volver a verte si Dios me da vida". Un viral que ha emocionado a todos los tertulianos de Aruser@s.

Alfonso Arús presenta este lunes en la sección de 'Super Olé' uno de los vídeos que más se ha viralizado en redes este fin de semana. Se trata de un joven argentino que ha tenido que despedirse de su abuela para emigrar a España a buscar trabajo y regresar con dinero. Un emotivo adiós que ha roto el corazón a los internautas.

"El domingo me marcho a España a trabajar, me voy muchos meses a hacer plata, ¿me vas a esperar?", dice el joven, que mira fijamente a los ojos a su abuelita, que lo mira emocionada: "Espero volver a verte si Dios me da vida".

"Pero, ¿por qué te tienes que ir a España?", insiste la yaya, a quien le duele la marcha del joven. "A trabajar, Babi, de lo que sea, necesito hacer plata porque este país ya no da para más", lamenta el chico. "Te voy a extrañar", rompe a llorar su abuela.

Desde el plató de Aruser@s, a los tertulianos les ha emocionado la reacción de ambos. "Muchos de los comentarios del vídeo decían que no se fuera España", comenta Sebas Maspons. "Saben que probablemente es la última vez que se vean", comenta apenado Óscar Broc, que habla sobre lo duro de vivir un momento así.