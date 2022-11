Todos los colaboradores de Aruser@s Weekend se han emocionado con el mensaje de un telespectador que ha querido compartir con el programa una excelente noticia: ha superado un cáncer. El hombre, que no ha compartido su nombre, contaba a las puertas del hospital lo que le acababa de decir el médico: "Me ha dicho el oncólogo que puedo decir abiertamente que he superado el cáncer, que la operación ha salido bien y que ahora solo me quedan las revisiones", decía con lágrimas en los ojos.